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КОВА о ночной атаке россиян: прямых попаданий не было, есть разрушения в трех районах

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 августа 2024, 15:54
КОВА о ночной атаке россиян: прямых попаданий не было, есть разрушения в трех районах
фото: прокуратура

В Киевской области из-за российского ночного удара зафиксировали повреждения в трех районах, но власти уверяют, что прямых попаданий не было.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Прямых попаданий не зафиксировано. В результате падения вражеских целей погибли два человека. Отец и четырехлетний сын.

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Детали: Власти уточнили травмы людей. У мужчины 1978 г.р. перелом локтевой кости, у женщины 1973 г.р. - ссадины тела, ушиб запястья и кисти, а ребенок 2011 г.р. имеет сотрясение мозга, травму позвоночника.

Дословно: "Последствия атаки пока фиксируются в трех районах области. Уже известно о полном уничтожении двух частных домов и повреждения различной степени еще 22.

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Повреждены 9 автомобилей. Кроме того, в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение купола церкви".

Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщал, что россияне по области применили северокорейскую ракету.

Между тем Воздушные силы не отчитывались о сбивании таких ракет этой ночью. Всего россияне ударили четырьмя баллистическими KN-23.

В результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок.

Киевская областьракетный удар
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