Ранковий обстріл Краматорська: кількість поранених зросла до 8, понад 70 будівель пошкоджено
Неділя, 11 серпня 2024, 18:45
Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Краматорська зросла до 8, троє з них госпіталізовані.
Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "8 людей поранено – такі остаточні наслідки ранкового обстрілу Краматорська.
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Постраждалі – місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу на Донеччині, решта – не потребує госпіталізації".
Деталі: Філашкін додав, що внаслідок обстрілу зі "Смерчів" у неділю зранку в Краматорську пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Внаслідок удару 10 серпня по Краматорську загинув працівник об'єкта критичної інфраструктури.
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- Пізніше кількість постраждалих від обстрілу 11 серпня зросла до 5.