Ранковий обстріл Краматорська: кількість поранених зросла до 8, понад 70 будівель пошкоджено

Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Краматорська зросла до 8, троє з них госпіталізовані.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "8 людей поранено – такі остаточні наслідки ранкового обстрілу Краматорська.

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Постраждалі – місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу на Донеччині, решта – не потребує госпіталізації".

Деталі: Філашкін додав, що внаслідок обстрілу зі "Смерчів" у неділю зранку в Краматорську пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури.

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