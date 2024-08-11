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Ранковий обстріл Краматорська: кількість поранених зросла до 8, понад 70 будівель пошкоджено

Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 18:45
Ранковий обстріл Краматорська: кількість поранених зросла до 8, понад 70 будівель пошкоджено
наслідки обстрілу Краматорська 11 серпня, фото: Вадим Філашкін у Telegram

Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Краматорська зросла до 8, троє з них госпіталізовані.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "8 людей поранено – такі остаточні наслідки ранкового обстрілу Краматорська.

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Постраждалі – місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу на Донеччині, решта – не потребує госпіталізації".

Деталі: Філашкін додав, що внаслідок обстрілу зі "Смерчів" у неділю зранку в Краматорську пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Внаслідок удару 10 серпня по Краматорську загинув працівник об'єкта критичної інфраструктури.
  • Наступного ранку Росія знову вдарила по інфраструктурному об'єкту.
  • Пізніше кількість постраждалих від обстрілу 11 серпня зросла до 5

Донецька областьвійна
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