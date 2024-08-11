Утренний обстрел Краматорска: количество раненых возросло до 8, более 70 зданий повреждены
Воскресенье, 11 августа 2024, 18:45
Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Краматорска возросло до 8, трое из них госпитализированы.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "8 человек ранены – таковы окончательные последствия утреннего обстрела Краматорска.
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Пострадавшие – местные жители от 42 до 77 лет. Один из раненых направлен на лечение в Днепр, двое получают профессиональную помощь в Донецкой области, остальные – не нуждаются в госпитализации".
Детали: Филашкин добавил, что в результате обстрела из "Смерчей" в воскресенье утром в Краматорске повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В результате удара 10 августа по Краматорску погиб работник объекта критической инфраструктуры.
- На следующее утро Россия снова ударила по инфраструктурному объекту.
- Позже количество раненых из-за удара по Краматорску 11 августа возросло до пяти.