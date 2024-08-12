ДСНС відзвітувала про радіаційну ситуацію на території України

У ДСНС зазначили, що станом на 00:00 12 серпня радіаційна ситуація на території України стабільна, перевищень не зафіксували.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено.

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Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано".

Деталі: Надзвичайники додали, що пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відстежують стан радіаційного фону.

Що передувало: У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали в неділю ввечері.

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У неділю ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

Окупанти звинувачують в обстрілі Енергодара Україну й заявляють, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.