ГСЧС отчиталась о радиационной ситуации на территории Украины

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 00:00 12 августа радиационная ситуация на территории Украины стабильная, превышений не зафиксировали.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено.

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Радионуклидов техногенного происхождения, свидетельствующих о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксировано".

Детали: Чрезвычайники добавили, что посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.

Что предшествовало: В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших в воскресенье вечером.

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В воскресенье вечером президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

Начальник Никопольской РОА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.

Оккупанты обвиняют в обстреле Энергодара Украину и заявляют, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.