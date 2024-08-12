Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГСЧС отчиталась о радиационной ситуации на территории Украины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 августа 2024, 00:16
ГСЧС отчиталась о радиационной ситуации на территории Украины
фото: пожар на ЗАЭС, скриншот

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 00:00 12 августа радиационная ситуация на территории Украины стабильная, превышений не зафиксировали.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено.

Реклама:

Радионуклидов техногенного происхождения, свидетельствующих о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксировано".

Детали: Чрезвычайники добавили, что посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.

Что предшествовало: В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших в воскресенье вечером.

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье вечером президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

Начальник Никопольской РОА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.

Оккупанты обвиняют в обстреле Энергодара Украину и заявляют, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

ГСЧСЗАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
ГСЧС
Из-за российских обстрелов начался масштабный пожар возле Херсона, весь город в дыму - ОВА
Россияне ударили по подразделению ГСЧС в Никополе – повредили здание и технику
Пожарное авто попало в ДТП в Одессе: трое пострадавших
Последние новости
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
09:33
Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"
Все новости...
Реклама:
Реклама: