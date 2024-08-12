Путін нічого не контролює – глава оборонного комітету Бундестагу про події під Курськом

На думку глави комітету з оборони Бундестагу Маркуса Фабера, український наступ у Курській області РФ відбувається краще, ніж очікувалось, і це є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Leopard 2 для Сил оборони.

Джерело: Фабер у мережі Х

Пряма мова: "Український наступ на окупаційні війська під Курськом іде краще, ніж очікувалось. Це змушує агресора відводити значну кількість військ з фронту на сході. Це послаблює напруженість там".

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Деталі: Фабер додав, що це є приводом говорити про надання більшої кількості німецьких танків Leopard 2 для українських оборонців.

Крім того, німецький посадовець вважає, що прогрес українців у Курській області демонструє російському населенню, що "їхній диктатор нічого не контролює", а військове керівництво "перевантажене" цим.

Пряма мова: "Хороша основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І для переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом".

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Що передувало: Фабер заявив, що не вважає проблемою ймовірне використання німецької зброї у боях на території Курської області Росії.

Крім того, Фабер вважає наступ українських сил у Курській області Росії легітимним і таким, що може схилити Кремль до припинення війни проти України.