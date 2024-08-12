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Путин ничего не контролирует – глава оборонного комитета Бундестага о событиях под Курском

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 августа 2024, 03:18
Путин ничего не контролирует – глава оборонного комитета Бундестага о событиях под Курском
Маркус Фабер. фото: Bundestag / picture alliance

По мнению главы комитета по обороне Бундестага Маркуса Фабера, украинское наступление в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось, и это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны.

Источник: Фабер в сети Х

Прямая речь: "Украинское наступление на оккупационные войска под Курском идет лучше, чем ожидалось. Это заставляет агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке. Это ослабляет напряженность там".

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Детали: Фабер добавил, что это является поводом говорить о предоставлении большего количества немецких танков Leopard 2 для украинских защитников.

Кроме того, немецкий чиновник считает, что прогресс украинцев в Курской области демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует", а военное руководство "перегружено" этим.

Прямая речь: "Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом".

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Что предшествовало: Фабер заявил, что не считает проблемой вероятное использование немецкого оружия в боях на территории Курской области России.

Кроме того, Фабер считает наступление украинских сил в Курской области России легитимным и таким, что может склонить Кремль к прекращению войны против Украины.

ГерманияУкраинавойнаРосcия
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