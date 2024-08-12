Пожежа на ЗАЕС припинилась – голова Дніпропетровської ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася – станція розташована навпроти Нікополя та Марганця на лівому березі Дніпра.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі".

Реклама:

Деталі: Він також повідомив, що росіяни атакували два райони Дніпропетровської області з артилерії.



"Ворог до опівночі продовжував цілити по Нікопольщині. Вгатив і з самого ранку. Влучив по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Під ударом також була Грушівська громада, що на Криворіжжі. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих", – підсумував Лисак.

Для довідки: ЗАЕС розташована на лівому березі Дніпра у Запорізькій області. У сусідній Дніпропетровській області навпроти ЗАЕС розташовані міста Нікополь та Марганець (відстань через Дніпро становить трохи більше 10 км).

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ