Пожар на ЗАЭС прекратился – глава Днепропетровской ОВА

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории ЗАЭС прекратился – станция расположена напротив Никополя и Марганца на левом берегу Днепра.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле".

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Детали: Он также сообщил, что россияне атаковали два района Днепропетровской области из артиллерии.

"Враг до полуночи продолжал целиться по Никопольщине. Ударил и с самого утра. Попал по Никополю, Красногригорьевской и Марганецкой общинах. Под ударом также была Грушевская община, что на Криворожье. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", – подытожил Лысак.

Для справки: ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра в Запорожской области. В соседней Днепропетровской области напротив ЗАЭС расположены города Никополь и Марганец (расстояние через Днепр составляет чуть более 10 км).

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