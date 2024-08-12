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Пожар на ЗАЭС прекратился – глава Днепропетровской ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 12 августа 2024, 07:41
Пожар на ЗАЭС прекратился – глава Днепропетровской ОВА
Пожар на ЗАЭС. Фото Энергоатома

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории ЗАЭС прекратился – станция расположена напротив Никополя и Марганца на левом берегу Днепра.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле".

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Детали: Он также сообщил, что россияне атаковали два района Днепропетровской области из артиллерии.

"Враг до полуночи продолжал целиться по Никопольщине. Ударил и с самого утра. Попал по Никополю, Красногригорьевской и Марганецкой общинах. Под ударом также была Грушевская община, что на Криворожье. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", – подытожил Лысак.

Для справки: ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра в Запорожской области. В соседней Днепропетровской области напротив ЗАЭС расположены города Никополь и Марганец (расстояние через Днепр составляет чуть более 10 км).

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Предыстория:

  • Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.
  • Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции. 
  • Оккупанты обвиняют в обстреле Энергодара Украину и заявляют, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме. 
  • В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером 11 августа.

ЗАЭСпожарДнепропетровская область
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