Пожар на ЗАЭС прекратился – глава Днепропетровской ОВА
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории ЗАЭС прекратился – станция расположена напротив Никополя и Марганца на левом берегу Днепра.
Источник: Лысак в Telegram
Прямая речь главы ОВА: "Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле".
Детали: Он также сообщил, что россияне атаковали два района Днепропетровской области из артиллерии.
"Враг до полуночи продолжал целиться по Никопольщине. Ударил и с самого утра. Попал по Никополю, Красногригорьевской и Марганецкой общинах. Под ударом также была Грушевская община, что на Криворожье. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", – подытожил Лысак.
Для справки: ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра в Запорожской области. В соседней Днепропетровской области напротив ЗАЭС расположены города Никополь и Марганец (расстояние через Днепр составляет чуть более 10 км).
Предыстория:
- Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.
- Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.
- Оккупанты обвиняют в обстреле Энергодара Украину и заявляют, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.
- В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером 11 августа.