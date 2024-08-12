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Восени в "Резерв+" може зʼявитися функція онлайн-рекрутингу, е-повісток не буде – МОУ

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоПонеділок, 12 серпня 2024, 08:36
Восени в Резерв+ може зʼявитися функція онлайн-рекрутингу, е-повісток не буде – МОУ
Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Фото з Facebook

Восени 2024 року Міністерство оборони планує запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі для статті УП "Українська паперова армія: як Міноборони намагається цифровізувати військо"

Дослівно з матеріалу: "Восени 2024-го в "Резерв+" очікуються нові функції. Міністерство оборони планує запустити онлайн-рекрутинг на базі застосунку. За словами Черногоренко, завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ".

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Деталі: Заступниця міністра оборони також запевнила, що МОУ не збирається впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи.

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністерство оборони України в листопаді 2023 року разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України. 
  • Генеральний штаб ЗСУ 1 серпня розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову, згідно з якими командири військових частин зможуть призивати військовозобов’язаних, які виявили бажання служити, без участі ТЦК.
  • Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський у коментарі "Українській правді" уточнив, що командири військових частин зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК. Але спочатку відповідну пропозицію Генерального штабу ЗСУ має затвердити Кабінет міністрів.

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