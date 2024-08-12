Осенью в "Резерв+" может появиться функция онлайн-рекрутинга, е-повесток не будет – МОУ

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Фото из Facebook

Осенью 2024 года Министерство обороны планирует запустить в приложении "Резерв+" функцию онлайн-рекрутинга.

Источник: замминистра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии для статьи УП "Украинская бумажная армия: как Минобороны пытается цифровизировать войско"

Дословно из материала: "Осенью 2024-го в "Резерв+" ожидаются новые функции. Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения. По словам Черногоренко, благодаря этой функции люди смогут присоединиться к армии по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ".

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Детали: Заместитель министра обороны также заверила, что МОУ не собирается внедрять электронные повестки, поскольку пока для этого нет законодательной основы.

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