Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Осенью в "Резерв+" может появиться функция онлайн-рекрутинга, е-повесток не будет – МОУ

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоПонедельник, 12 августа 2024, 08:36
Осенью в Резерв+ может появиться функция онлайн-рекрутинга, е-повесток не будет – МОУ
Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Фото из Facebook

Осенью 2024 года Министерство обороны планирует запустить в приложении "Резерв+" функцию онлайн-рекрутинга.

Источник: замминистра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии для статьи УП "Украинская бумажная армия: как Минобороны пытается цифровизировать войско"

Дословно из материала: "Осенью 2024-го в "Резерв+" ожидаются новые функции. Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения. По словам Черногоренко, благодаря этой функции люди смогут присоединиться к армии по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ".

Реклама:

Детали: Заместитель министра обороны также заверила, что МОУ не собирается внедрять электронные повестки, поскольку пока для этого нет законодательной основы.

Читайте также: "Нам твое отношение до задницы". Что не так с рекрутингом в украинскую армию

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министерство обороны Украины в ноябре 2023 года вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.
  • Генеральный штаб ВСУ 1 августа рассмотрел предложения по изменениям в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК.
  • Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Украинской правде" уточнил, что командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК. Но сначала соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров.

Миноборонымобилизациядиджитализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Минобороны
Украинская бумажная армия: как Минобороны пытается цифровизировать войско
Минобороны: Около 88 тысяч военнообязанных обновили данные за рубежом
Минобороны выявило три фейковых веб-приложения "Резерв+"
Последние новости
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
09:33
Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"
Все новости...
Реклама:
Реклама: