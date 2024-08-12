Осенью в "Резерв+" может появиться функция онлайн-рекрутинга, е-повесток не будет – МОУ
Осенью 2024 года Министерство обороны планирует запустить в приложении "Резерв+" функцию онлайн-рекрутинга.
Источник: замминистра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии для статьи УП "Украинская бумажная армия: как Минобороны пытается цифровизировать войско"
Дословно из материала: "Осенью 2024-го в "Резерв+" ожидаются новые функции. Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения. По словам Черногоренко, благодаря этой функции люди смогут присоединиться к армии по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ".
Детали: Заместитель министра обороны также заверила, что МОУ не собирается внедрять электронные повестки, поскольку пока для этого нет законодательной основы.
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Предыстория:
- Министерство обороны Украины в ноябре 2023 года вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.
- Генеральный штаб ВСУ 1 августа рассмотрел предложения по изменениям в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК.
- Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Украинской правде" уточнил, что командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК. Но сначала соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров.