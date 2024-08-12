Путін зібрав нараду і зажадав, щоб з Курської області "видавили супротивника"

Глава Росії Володимир Путін зібрав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах і зажадав від свого Міноборони, щоб воно "видавило супротивника" з Курської області.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости, яке наводить слова Путіна

Пряма мова Путіна: "Головна задача стоїть безумовно перед Міністерством оборони – видавити, вибити супротивника з наших територій і разом із прикордонною службою забезпечити надійне прикриття держкордон".

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Деталі: Путін також заявив, що Україна начебто намагається покращити свої переговорні позиції у майбутньому.

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