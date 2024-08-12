Українські війська окопуються на Курщині, бо планують там лишатися – Forbes

Українські війська риють окопи в Курській області Росії, і це є ознакою того, що вони планують там залишитися, пише Forbes.

Джерело: Forbes

Дослівно видання: "Кожен день, коли росіяни не контратакують – це день, коли українці окопуються все глибше.

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На 6-й день наступу українських військ у Курській області на півдні Росії з'являється все більше доказів того, що українці – дехто або і всі з п'яти бригад чисельністю до 2000 осіб плюс щонайменше один окремий батальйон чисельністю 400 осіб – планують залишитися".

Деталі: Видання підкреслює, що росіяни теж окопуються, передбачаючи статичну війну вздовж або поблизу існуючої лінії фронту.

"Те, що обидві сторони укріплюють свої позиції, не означає, що українці припинили наступати. Це також не означає, що росіяни не можуть контратакувати – і відкинути українців назад до кордону, на 10 миль (16 км – ред.). Але це означає, що стабілізація лінії фронту і довгострокове перебування українців на території частини Курщини стоїть на порядку денному".

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Видання цитує одного з російських пропагандистів, який спостерігав, як українські війська копали окопи на Курщині в неділю. Він описав це як "найгірше, що може статися" і додав: "Як тільки ворог (так росіяни називають українських військових – ред.) візьметься за лопати, через два дні взяти лісосмуги буде так само важко, як це було під Авдіївкою на сході України".

Forbs також посилається на українські джерела, які повідомили, що по обидва боки лінії фронту працюють промислові екскаватори.

"Російським військовим знадобилося шість місяців, щоб відкинути українську оборону в Авдіївці, і це коштувало їм десятків тисяч жертв.

Можливо, росіяни виграли битву за Авдіївку в середині лютого лише тому, що в українців закінчилися боєприпаси після багатомісячних затримок у наданні американської допомоги Україні. Тепер, коли американська допомога знову надходить, російські війська у Курській області не можуть розраховувати на те, що в українських військ закінчаться боєприпаси. Щоб витіснити потенційно тисячі українських військових з Курщини, їм доведеться захоплювати одну траншею за одною", – пише Forbes.

Видання акцентує, що "вікно можливостей" для можливої контратаки росіян "швидко закривається", бо українські війська швидко будують окопи, а колони російського підкріплення "зустрічають українські диверсійно-розвідувальні групи, безпілотники і артилерія".

Також, за даними Forbes, українці вже розмістили потенційно понад 10 000 військовослужбовців у Сумській та прилеглій до неї Курській області.

За даними українського Центру оборонних стратегій, Північне угруповання російських військ намагається перекинути до лінії фронту від 10 до 11 батальйонів – загалом, можливо, 4 000 військовослужбовців.

Видання зазначає, що ці 10 або близько того російських батальйонів – лише початковий ешелон. На папері Північне угруповання військ налічує 48 000 військовослужбовців. Багато з них застрягли у Вовчанську – місці, де в травні розпочався російський наступ через російсько-український кордон. Але якщо Росія відмовиться від спроб наступу у Вовчанську та інших прифронтових містах, то може перекинути значні сили на Курщину.

Forbes припускає, що захід українських військ у Курську область РФ може мати на меті відтягнути частину російських військ, дислокованих у східних частинах України.

"Після завершення будівництва траншей це відволікання може стати довгостроковим, якщо не постійним", – пише видання.

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