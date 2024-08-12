Путин собрал совещание и потребовал, чтобы из Курской области "выдавили противника"

Глава России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах и потребовал от своего Минобороны, чтобы оно "выдавило противника" из Курской области.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости, которое приводит слова Путина

Прямая речь Путина: "Главная задача стоит безусловно перед Министерством обороны - выдавить, выбить противника с наших территорий и вместе с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы".

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Детали: Путин также заявил, что Украина якобы пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем, добавив "о чем с ними вообще можно говорить?".

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