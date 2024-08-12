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Путин собрал совещание и потребовал, чтобы из Курской области "выдавили противника"

Александр ШумилинПонедельник, 12 августа 2024, 15:17
Путин собрал совещание и потребовал, чтобы из Курской области выдавили противника
Фото: DeepState

Глава России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах и потребовал от своего Минобороны, чтобы оно "выдавило противника" из Курской области.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости, которое приводит слова Путина

Прямая речь Путина: "Главная задача стоит безусловно перед Министерством обороны - выдавить, выбить противника с наших территорий и вместе с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы".

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Детали: Путин также заявил, что Украина якобы пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем, добавив "о чем с ними вообще можно говорить?".

Предыстория:

  • 10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, по вытеснению войны на территорию агрессора.
  • Издание Forbes написало, что украинские войска роют окопы в Курской области России, и это является признаком того, что они планируют там остаться.
  • Журналисты геолокували видео, которое опубликовали утром 12 августа российские источники, и установили, что на нем украинская военная техника проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области - это примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, в направлении которого украинские войска двигались ранее.

Путин
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