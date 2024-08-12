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Зеленський: Катастрофа "Курська" – символічний початок правління Путіна, а зараз фінал для нього

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 серпня 2024, 20:15
Зеленський: Катастрофа Курська – символічний початок правління Путіна, а зараз фінал для нього
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що катастрофа "Курська" стала початком правління Володимира Путіна в РФ, тепер Курськ став фіналом та катастрофою його війни.

Джерело: звернення Зеленського 12 серпня

Пряма мова: "Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов’язково мир забезпечимо".

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Довідково:

12 серпня 2000 року у Баренцевому морі під час навчань затонув російський атомний підводний човен "Курськ". Загинули усі, хто був на борту – 118 людей.

Катастрофа "Курська" сталася через три місяці після того, як Путін вперше вступив на посаду президента Росії.

ВІДЕО ДНЯ

У вересні 2000-го Путін дав інтерв'ю американському журналісту Ларрі Кінгу. На запитання: "Що сталось з субмариною?", він відповів: "Она утонула".

Передісторія:

  • Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
  • Станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії, вважає аналітичний проєкт DeepState.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на Ставці, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Курської області РФ. "На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 кв. км РФ… Ситуація знаходиться під нашим контролем", - сказав він.

ЗеленськийКурська область Путінвійна
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