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Зеленский: Катастрофа "Курска" - символическое начало правления Путина, а сейчас финал для него

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 августа 2024, 20:15
Зеленский: Катастрофа Курска - символическое начало правления Путина, а сейчас финал для него
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что катастрофа "Курска" стала началом правления Владимира Путина в РФ, теперь Курск стал финалом и катастрофой его войны.

Источник: обращение Зеленского 12 августа

Прямая речь: "Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" - символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим".

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Справочно:

12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений затонула российская атомная подводная лодка "Курск". Погибли все, кто был на борту - 118 человек.

Катастрофа "Курска" произошла через три месяца после того, как Путин впервые вступил в должность президента России.

ВИДЕО ДНЯ

В сентябре 2000-го Путин дал интервью американскому журналисту Ларри Кингу. На вопрос: "Что случилось с субмариной?", он ответил: "Она утонула".

Предыстория:

  • Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".
  • По состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать около 44 населенных пунктов в Курской области России, считает аналитический проект DeepState.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают проводить наступательную операцию на территории Курской области РФ. "В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ... Ситуация находится под нашим контролем", - сказал он.

ЗеленскийКурская область Путинвойна
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