Трамп упрекнул Байдена за слова о вступлении Украины в НАТО
Кандидат в президенты США Дональд Трамп упрекнул действующего президента Джо Байдена за слова о вступлении Украины в НАТО и в очередной раз повторил, что если бы он был президентом, война России против Украины имела бы "нулевые шансы начаться".
Источник: Трамп во время разговора с Илоном Маском в сети Х, цитирует Суспільне
Детали: По словам Трампа, Байден начал говорить о членстве Украины в НАТО, что якобы стало толчком для Путина вторгнуться в Украину.
Прямая речь Трампа: "Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть страной НАТО, но Россия никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, если бы я был президентом".
Детали: Трапм также сказал, что "Украина сейчас не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать, поэтому и использует "очень молодых или очень старых".
Он отметил, что если станет президентом, то начнет говорить с Путиным.
Прямая речь Трампа: "Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим".
Напомним:
- Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его изберут. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.
- Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что Трамп якобы стремится подтолкнуть Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса. Советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал фейковыми эти детали.
- В апреле телеканал CNN сообщил, что Трамп якобы рассчитывает заставить Россию и Украину начинать переговоры о прекращении боевых действий, давя аргументом о дальнейшей американской военной помощи.
- Бывшая советница Трампа Фиона Гилл заявляла, что тот, находясь на посту президента США, давал понять, будто считает, что Украина должна быть частью России.
- Сам Трамп заявил, что в случае победы на выборах будет пытаться помочь Украине, но параллельно будет требовать от Европы таких же усилий.