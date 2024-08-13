Трамп упрекнул Байдена за слова о вступлении Украины в НАТО

Кандидат в президенты США Дональд Трамп упрекнул действующего президента Джо Байдена за слова о вступлении Украины в НАТО и в очередной раз повторил, что если бы он был президентом, война России против Украины имела бы "нулевые шансы начаться".

Источник: Трамп во время разговора с Илоном Маском в сети Х, цитирует Суспільне

Детали: По словам Трампа, Байден начал говорить о членстве Украины в НАТО, что якобы стало толчком для Путина вторгнуться в Украину.

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Прямая речь Трампа: "Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть страной НАТО, но Россия никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, если бы я был президентом".

Детали: Трапм также сказал, что "Украина сейчас не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать, поэтому и использует "очень молодых или очень старых".

Он отметил, что если станет президентом, то начнет говорить с Путиным.

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Прямая речь Трампа: "Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим".

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