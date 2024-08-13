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Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на ЗАЕС

Ольга Глущенко Вівторок, 13 серпня 2024, 06:58
Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на ЗАЕС
Пожежа на ЗАЕС. Фото Енергоатома

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС, проте не змогли встановити причин загорання.

Джерело: заява МАГАТЕ

Деталі: У повідомленні зазначається, що команда фахівців підтвердила, що не було значних ознак пошкодження уламків, попелу чи сажі, розташованих біля основи градирні.

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Дослівно: "Під час огляду не було виявлено ні шин, ні залишків безпілотника".

"Наразі команда не змогла зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень.

МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду і отримання доступу до рівня розподільчого пристрою водяного розпилювача і басейну холодної води".

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Що передувало: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася – станція розташована навпроти Нікополя та Марганця на лівому березі Дніпра.

Передісторія:

  • Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.
  • Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції. 
  • Окупанти звинувачують в обстрілі Енергодара Україну й заявляють, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.
  • У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали увечері 11 серпня.

МАГАТЕЗАЕСпожежа
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