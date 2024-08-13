Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС, проте не змогли встановити причин загорання.

Джерело: заява МАГАТЕ

Деталі: У повідомленні зазначається, що команда фахівців підтвердила, що не було значних ознак пошкодження уламків, попелу чи сажі, розташованих біля основи градирні.

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Дослівно: "Під час огляду не було виявлено ні шин, ні залишків безпілотника".

"Наразі команда не змогла зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень.

МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду і отримання доступу до рівня розподільчого пристрою водяного розпилювача і басейну холодної води".

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Що передувало: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася – станція розташована навпроти Нікополя та Марганця на лівому березі Дніпра.

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