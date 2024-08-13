Эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели осмотр градирни после пожара га Запорожской АЭС, однако не смогли установить причин возгорания.
Источник: заявление МАГАТЭ
Детали: В сообщении отмечается, что команда специалистов подтвердила, что не было значительных признаков повреждения обломков, пепла или сажи, расположенных у основания градирни.
Дословно: "При осмотре не было обнаружено ни шин, ни остатков беспилотника".
"Сейчас команда не смогла сделать окончательных выводов на основе полученных данных и наблюдений.
МАГАТЭ продолжит свой общий анализ после дополнительного осмотра и получения доступа к уровню распределительного устройства водяного распылителя и бассейна холодной воды".
Что предшествовало: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории ЗАЭС прекратился – станция расположена напротив Никополя и Марганца на левом берегу Днепра.
Предыстория:
- Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.
- Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.
- Оккупанты обвиняют в обстреле Энергодара Украину и заявляют, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.
- В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером 11 августа.