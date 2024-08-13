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Россияне ударили по критической инфраструктуре Сум: ранен человек, часть города без света и газа

Ирина БалачукВторник, 13 августа 2024, 08:22
Россияне ударили по критической инфраструктуре Сум: ранен человек, часть города без света и газа
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 13 августа российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в городе Сумы – ранен человек, на местах работают соответствующие службы.

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "13 августа враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры города Сумы.

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На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы".

Детали: Власти отметили, что последствия вражеской атаки уточняются.

Обновлено: Чуть позже в ОГА добавили, что в результате российского удара один человек получил ранения, часть города осталась без электроэнергии и газоснабжения.

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Также повреждены линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей.

Предыстория:

Сумывзрывракетный удар
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