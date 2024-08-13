МЗС: Розрив дипвідносин з Малі та Нігером не вплинуть на розвиток відносин з іншими країнами Африки
Рішення Малі та Нігеру щодо припинення дипломатичних відносин з Україною не матимуть суттєвого впливу на розвиток відносин України із іншими країнами Африки.
Джерело: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу у вівторок, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Я хочу наголосити, що ці два рішення (про розрив дипвідносин – ред.) не матимуть суттєвого впливу на відносини України з країнами Африки. Це окремий блок країн, який вчинив так, як він вирішив вчинити. Однак, попри це, Україна активно втілює Африканську стратегію".
Деталі: Тихий зазначив, що ці рішення жодним чином не вплинули на переговори з Малаві, Замбією та Маврикієм, які міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав у межах свого четвертого африканського турне. Речник також додав, що в таких заявах чітко простежується російський слід.
"Ми всі прекрасно розуміємо, що ці країни, їх зв'язки з Росією, наскільки ці країни залежать від Росії. Звісно, ми розуміємо, що ці рішення ухвалювали не тільки ці країни", - наголосив він.
Передісторія:
- 6 серпня телеканал Al Arabiya повідомив, що африканська країна Нігер розірвала дипломатичні відносини з Україною вслід за Малі "з негайним вступом в силу".
- Це сталось через два дні після того, як Малі звинуватила Київ у нібито підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".