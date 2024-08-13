МИД: Разрыв дипотношений с Мали и Нигером не повлияет на развитие отношений с другими странами Африки

Решение Мали и Нигера о прекращении дипломатических отношений с Украиной не окажут существенного влияния на развитие отношений Украины с другими странами Африки.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга во вторник, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я хочу подчеркнуть, что эти два решения (о разрыве дипотношений - ред.) не будут иметь существенного влияния на отношения Украины со странами Африки. Это отдельный блок стран, который поступил так, как он решил поступить. Однако, несмотря на это, Украина активно воплощает Африканскую стратегию".

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Детали: Тихий отметил, что эти решения никоим образом не повлияли на переговоры с Малави, Замбией и Маврикием, которые министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил в рамках своего четвертого африканского турне. Спикер также добавил, что в таких заявлениях четко прослеживается российский след.

"Мы все прекрасно понимаем, что эти страны, их связи с Россией, насколько эти страны зависят от России. Конечно, мы понимаем, что эти решения принимали не только эти страны", - подчеркнул он.

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