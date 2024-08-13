МИД: Разрыв дипотношений с Мали и Нигером не повлияет на развитие отношений с другими странами Африки
Решение Мали и Нигера о прекращении дипломатических отношений с Украиной не окажут существенного влияния на развитие отношений Украины с другими странами Африки.
Источник: спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга во вторник, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Я хочу подчеркнуть, что эти два решения (о разрыве дипотношений - ред.) не будут иметь существенного влияния на отношения Украины со странами Африки. Это отдельный блок стран, который поступил так, как он решил поступить. Однако, несмотря на это, Украина активно воплощает Африканскую стратегию".
Детали: Тихий отметил, что эти решения никоим образом не повлияли на переговоры с Малави, Замбией и Маврикием, которые министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил в рамках своего четвертого африканского турне. Спикер также добавил, что в таких заявлениях четко прослеживается российский след.
"Мы все прекрасно понимаем, что эти страны, их связи с Россией, насколько эти страны зависят от России. Конечно, мы понимаем, что эти решения принимали не только эти страны", - подчеркнул он.
Предыстория:
- 6 августа телеканал Al Arabiya сообщил, что африканская страна Нигер разорвала дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали "с немедленным вступлением в силу".
- Это произошло через два дня после того, как Мали обвинила Киев в якобы поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".