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МИД: Разрыв дипотношений с Мали и Нигером не повлияет на развитие отношений с другими странами Африки

Александр ШумилинВторник, 13 августа 2024, 16:18
МИД: Разрыв дипотношений с Мали и Нигером не повлияет на развитие отношений с другими странами Африки
Фото: Getty Images

Решение Мали и Нигера о прекращении дипломатических отношений с Украиной не окажут существенного влияния на развитие отношений Украины с другими странами Африки.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга во вторник, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я хочу подчеркнуть, что эти два решения (о разрыве дипотношений - ред.) не будут иметь существенного влияния на отношения Украины со странами Африки. Это отдельный блок стран, который поступил так, как он решил поступить. Однако, несмотря на это, Украина активно воплощает Африканскую стратегию".

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Детали: Тихий отметил, что эти решения никоим образом не повлияли на переговоры с Малави, Замбией и Маврикием, которые министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил в рамках своего четвертого африканского турне. Спикер также добавил, что в таких заявлениях четко прослеживается российский след.

"Мы все прекрасно понимаем, что эти страны, их связи с Россией, насколько эти страны зависят от России. Конечно, мы понимаем, что эти решения принимали не только эти страны", - подчеркнул он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 августа телеканал Al Arabiya сообщил, что африканская страна Нигер разорвала дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали "с немедленным вступлением в силу".
  • Это произошло через два дня после того, как Мали обвинила Киев в якобы поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

МИД
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