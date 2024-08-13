Російська влада евакуює біженців з Курщини на Запоріжжя

Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що евакуйованих з Курщини біженців переселять на тимчасово окуповану росіянами територію Запорізької області.

Джерело: т. в. о губернатора Олексій Смірнов

Деталі: За його словами, призначений РФ "очільник" Запорізької області Євген Балицький виступив із пропозицією обладнати "санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки".

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Пряма мова: "Найближчим часом буде укомплектовано перші рейси для відправлення людей до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області. Також у Курську область прибули запорізькі волонтери, які надаватимуть допомогу жителям тут, на місці".

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