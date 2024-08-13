Российские власти эвакуируют беженцев с Курщины на Запорожья

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что эвакуированных с Курщины беженцев переселят на временно оккупированную россиянами территорию Запорожской области.

Источник: в. и. о губернатора Алексей Смирнов

Детали: По его словам, назначенный РФ "глава" Запорожской области Евгений Балицкий выступил с предложением оборудовать "санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки".

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Прямая речь: "В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для отправки людей в пункты временного размещения Запорожской области. Также в Курскую область прибыли запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям здесь, на месте".

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