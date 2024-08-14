РосСМИ: Осужденный за убийство Немцова на самом деле не воюет, а служит в "комфорте"
Среда, 14 августа 2024, 04:57
Осужденный за убийство российского политика Бориса Немцова уроженец Чечни Темирлан Эскерханов, которого освободили из колонии для участия в войне против Украины, на самом деле не участвует в боевых действиях.
Источник: "Новая газета Европа"
Детали: Эскерханов "служит в значительно более комфортных и безопасных условиях" - он охраняет металлургические предприятия "Азовсталь" и "Завод имени Ильича" в оккупированном еще весной 2022 года Мариуполе. Кроме того, как утверждают источники издания, Эскерханов периодически ездит домой в Чечню.
Реклама:
По данным СМИ, руководит охраной предприятий Мариуполя Ваха Геремеев - родственник вероятного организатора убийства Немцова Руслана Геремеева.
Напомним:
- О том, что Темирлан Эскерханов еще в марте подписал контракт с Минобороны РФ для участия в войне в Украине и был освобожден из колонии, получив помилование главы России Владимира Путина, стало известно на прошлой неделе.
- При этом источник государственного информагентства ТАСС утверждал, что Эскерханов находится непосредственно в зоне боевых действий и служит в штурмовом отряде.