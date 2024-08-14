РосСМИ: Осужденный за убийство Немцова на самом деле не воюет, а служит в "комфорте"

Осужденный за убийство российского политика Бориса Немцова уроженец Чечни Темирлан Эскерханов, которого освободили из колонии для участия в войне против Украины, на самом деле не участвует в боевых действиях.

Источник: "Новая газета Европа"

Детали: Эскерханов "служит в значительно более комфортных и безопасных условиях" - он охраняет металлургические предприятия "Азовсталь" и "Завод имени Ильича" в оккупированном еще весной 2022 года Мариуполе. Кроме того, как утверждают источники издания, Эскерханов периодически ездит домой в Чечню.

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По данным СМИ, руководит охраной предприятий Мариуполя Ваха Геремеев - родственник вероятного организатора убийства Немцова Руслана Геремеева.

Напомним: