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Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  

Ирина БалачукСреда, 14 августа 2024, 08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
Дроны долетели аж до "Саваслейки". Скриншот с google.maps

Российское минобороны заявило, что Украина запустила по военным целям на территории РФ более сотни беспилотников, и уверяет, что 117 БпЛА удалось сбить.  

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО уничтожены 4 тактические ракеты и 117 БпЛА самолетного типа".

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Детали: Сообщается, что 37 дронов и 4 ракеты якобы уничтодили над территорией Курской области, еще 37 БпЛА – над Воронежской областью. 17 беспилотников якобы сбили над Белгородской, 11 – над Нижегородской, 9 – над Волгоградской, 3 – над Брянской, 2 – над Орловской и 1– над Ростовской областями РФ.

О последствиях ударов беспилотниками или последствиях их сбивания российское минобороны традиционно умалчивает.

Ранее российские Telegram-каналы сообщал, что дроны атаковали три российских аэродрома.

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В частности, была информации об атаке дронов на военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области, откуда взлетает истребитель МиГ-31К.

Также писали об ударе по военному аэродрому "Балтимор", что в Воронеже. Там возник пожар.

Кроме того, местные СМИ сообщали об атаке дронов и взрывах в Борисоглебске Воронежской области. Местные жители утверждали, что после атаки БПЛА горит военный аэродром. 

Росcиябеспилотникиаэродром
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