Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бійці СБУ та вогонь ЗСУ позбавили російських окупантів ще однієї "Касти"

Валентина РоманенкоСереда, 14 серпня 2024, 16:23
Бійці СБУ та вогонь ЗСУ позбавили російських окупантів ще однієї Касти
ілюстрація СБУ

Бійці Служби безпеки України, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Вартість такої радіолокаційної станції залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

Реклама:

Фактично ця РЛС була "очима" російської ППО, яка контролювала український повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував, зазначають у спецслужбі.

Але військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення.

Дата ефективних дій Сил оборони не розкривається.

Дослівно: "А зробити це допомогли донати українців. Адже цей комплект техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (наземна станція до БпЛА, мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок) був придбаний Фондом "Повернись живим" за рахунок волонтерських внесків і переданий підрозділу СБУ, який полює за радарами.

З початку повномасштабної війни різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

Дякуємо кожному українцю, хто долучається і допомагає нашим захисникам!".

Нагадаємо: Служба безпеки вразила ворожий радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У" в Брянській області, який контролював небо на 700 км вглиб України. 

У червні 2024 року Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".

СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

П'ятниця мине без відключень світла – "Укренерго"

фото, відеоВ російському порту "Кавказ" горить пором із паливом: ЗМІ РФ кажуть про удар України

У Німеччині розслідують можливу причетність Росії до прольоту дронів над місцевою АЕС - Bild

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

Усі новини...
СБУ
Супутник зафіксував наслідки ударів українських дронів по аеродрому "Борисоглєбськ" у РФ
Наймасштабніша атака: СБУ і Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах
Хабар у $500 тисяч: СБУ опублікувала перехоплені розмови заступника міністра енергетики
Останні новини
17:49
П'ятниця мине без відключень світла – "Укренерго"
17:36
фото, відеоВ російському порту "Кавказ" горить пором із паливом: ЗМІ РФ кажуть про удар України
17:30
Відсторонений директор "Охматдиту" відмовився коментувати скандал до завершення перевірок
17:15
В уряді Угорщини хочуть від України "припинення вогню" на Курщині
17:13
Держбанк Киргизстану призупинив грошові перекази через російський "Сбербанк"
17:00
На Хмельниччині загинула пенсіонерка, яка палила суху траву
16:46
У Німеччині розслідують можливу причетність Росії до прольоту дронів над місцевою АЕС - Bild
16:41
БЕБ виявило схему контрабанди сигарет у автоцистернах на десятки мільйонів
16:32
У швидкісних потягах і на двох залізничних вокзалах з’явилися оповіщення жестовою мовою
16:28
У Фінляндії можуть запровадити повну заборону на купівлю нерухомості росіянами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: