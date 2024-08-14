Бійці СБУ та вогонь ЗСУ позбавили російських окупантів ще однієї "Касти"

Бійці Служби безпеки України, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Вартість такої радіолокаційної станції залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

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Фактично ця РЛС була "очима" російської ППО, яка контролювала український повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував, зазначають у спецслужбі.

Але військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення.

Військові контррозвідники СБУ плюс ЗСУ дорівнює мінус РЛС «Каста» ворога в Запорізькій області 🙃 pic.twitter.com/ZQkf9MWudO ВІДЕО ДНЯ August 14, 2024

Дата ефективних дій Сил оборони не розкривається.

Дослівно: "А зробити це допомогли донати українців. Адже цей комплект техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (наземна станція до БпЛА, мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок) був придбаний Фондом "Повернись живим" за рахунок волонтерських внесків і переданий підрозділу СБУ, який полює за радарами.

З початку повномасштабної війни різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

Дякуємо кожному українцю, хто долучається і допомагає нашим захисникам!".

Нагадаємо: Служба безпеки вразила ворожий радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У" в Брянській області, який контролював небо на 700 км вглиб України.

У червні 2024 року Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".