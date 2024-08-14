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Бойцы СБУ и огонь ВСУ лишили российских оккупантов еще одной "Касты"

Валентина РоманенкоСреда, 14 августа 2024, 16:23
Бойцы СБУ и огонь ВСУ лишили российских оккупантов еще одной Касты
иллюстрация СБУ

Бойцы Службы безопасности Украины, которые работают на горячих направлениях фронта в Запорожской области, выследили и скорректировали огонь по вражеской РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Стоимость такой радиолокационной станции в зависимости от комплектации стартует от 60 млн долларов.

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Фактически эта РЛС была "глазами" российской ПВО, которая контролировала украинское воздушное пространство. Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал, отмечают в спецслужбе.

Но военные контрразведчики из 13 Главного управления СБУ смогли выследить РЛС и навести на нее огонь на уничтожение.

Дата эффективных действий Сил обороны не раскрывается.

Дословно: "А сделать это помогли донаты украинцев. Ведь этот комплект техники для разведки и выслеживания вражеских РЛС (наземная станция к БпЛА, микроавтобус, ноутбуки, питание и связь) был приобретен Фондом "Повернись живим" за счет волонтерских взносов и передан подразделению СБУ, которое охотится за радарами.

С начала полномасштабной войны различные подразделения Службы безопасности в целом поразили на линии фронта уже 166 средств российской ПВО и 446 средств радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

Спасибо каждому украинцу, кто приобщается и помогает нашим защитникам!".

Напомним: Служба безопасности поразила вражеский радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У" в Брянской области, который контролировал небо на 700 км вглубь Украины.

В июне 2024 года Силы специальных операций ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2".

СБУвойна
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