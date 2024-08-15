Более 100 солдат РФ за раз взяли в плен на Курщине бойцы СБУ - источник

102 российских военных взяли в плен на российской Курщине накануне спецназовцы Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: Источник отмечает, что это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.

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ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Воины ЦСО "А" СБУ захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней.

Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно, отмечает собеседник УП.

Спецназовцы ЦСО А СБУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат".

ВИДЕО ДНЯ

Наймасовіше взяття ворога в полон: бійці СБУ захопили 102 вояка РФ на Курщині 14 серпня

відео джерела УП pic.twitter.com/J3VDwATBgs — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 15, 2024

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Еще одно видео публикует проект "Хочу жить".

⚡️⚡️⚡️Рота российских солдат сдалась в плен в Курской области!



Вчера, 14 августа, более ста оставленных командирами россиян, приняли правильное решение и сдались в плен. Их можно понять, тяжело вести боевые действия, когда тобою командуют самодуры и казнокрады⤵️ pic.twitter.com/wi9SkjLdqA — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) August 15, 2024

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.