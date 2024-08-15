Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 100 солдат РФ за раз взяли в плен на Курщине бойцы СБУ - источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 августа 2024, 10:34
Более 100 солдат РФ за раз взяли в плен на Курщине бойцы СБУ - источник
фото, предоставленное УП источником

102 российских военных взяли в плен на российской Курщине накануне спецназовцы Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: Источник отмечает, что это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.

Реклама:
 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Воины ЦСО "А" СБУ захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней.

Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно, отмечает собеседник УП.

Спецназовцы ЦСО А СБУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат".

ВИДЕО ДНЯ

 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Еще одно видео публикует проект "Хочу жить".

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.

пленныеРосcиявойнаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
пленные
Президент поручил подготовить четкую стратегию возвращения людей из плена РФ
Проект ГУР "Хочу жить" опубликовал видео с кадыровцами, которых "наловили глубоко в тылу"
Зеленский поблагодарил воинов, за результативное пополнение обменного фонда в последние дни
Последние новости
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
12:46
Футбол"Кривбасс" – "Бетис": анонс матча плей-офф Лиги конференций УЕФА
12:45
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии
12:40
видео"Кормят гадостью, в палате грибок": боец объявил голодовку из-за условий в больнице Одессы
Все новости...
Реклама:
Реклама: