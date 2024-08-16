Росіяни відзвітували про атаку БПЛА і безекіпажних катерів по Криму
П'ятниця, 16 серпня 2024, 08:29
Російське міноборони заявило, що вночі Крим атакували кілька безекіпажних катерів і безпілотників літакового типу.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: Росіяни традиційно "все збили" - п'ять безпілотників і два катери в акваторії Чорного моря.
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За даними окупантів, катери нібито прямували в напрямку Кримського півострова.
Російська влада раніше повідомляла, що самі дрони вночі летіли на Севастополь.
Нагадаємо: У ніч проти 16 серпня окупанти повідомили про перекриття Кримського моста, який відкрили лише за чотири години.
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