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Россияне отчитались об атаке БПЛА и безэкипажных катеров по Крыму

Роман ПетренкоПятница, 16 августа 2024, 08:29
Россияне отчитались об атаке БПЛА и безэкипажных катеров по Крыму
seababy, фото: united24

Российское минобороны заявило, что ночью Крым атаковали несколько безэкипажных катеров и безпилотников самолетного типа.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Россияне традиционно "все сбили" - пять беспилотников и два катера в акватории Черного моря.

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По данным оккупантов, катеры якобы следовали в направлении Крымского полуострова.

Российские власти раньше сообщали, что сами дроны ночью летели на Севастополь.

Напомним: В ночь на 16 августа оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста, который открыли только за четыре часа.

ВИДЕО ДНЯ

Соцсети пишут о километровых автомобильных очередях возле моста.

Крымбеспилотники
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