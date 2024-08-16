Россияне отчитались об атаке БПЛА и безэкипажных катеров по Крыму
Пятница, 16 августа 2024, 08:29
Российское минобороны заявило, что ночью Крым атаковали несколько безэкипажных катеров и безпилотников самолетного типа.
Источник: Минобороны РФ
Детали: Россияне традиционно "все сбили" - пять беспилотников и два катера в акватории Черного моря.
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По данным оккупантов, катеры якобы следовали в направлении Крымского полуострова.
Российские власти раньше сообщали, что сами дроны ночью летели на Севастополь.
Напомним: В ночь на 16 августа оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста, который открыли только за четыре часа.
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Соцсети пишут о километровых автомобильных очередях возле моста.