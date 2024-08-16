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Зеленський запропонував Раді законопроєкт, що має позбавити церкву московського впливу

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 серпня 2024, 20:27
Зеленський запропонував Раді законопроєкт, що має позбавити церкву московського впливу
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Радою Церков щодо законопроєкту про заборону діяльності РПЦ.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. 

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Верховній раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної".

Що передувало: 

  • Уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.
  • Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.
  • 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ (МП), тим самим зірвавши пленарне засідання.

ЗеленськийУПЦ МПцерква
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