Зеленський запропонував Раді законопроєкт, що має позбавити церкву московського впливу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Радою Церков щодо законопроєкту про заборону діяльності РПЦ.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України.

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Верховній раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної".

Що передувало: