Зеленський запропонував Раді законопроєкт, що має позбавити церкву московського впливу
П'ятниця, 16 серпня 2024, 20:27
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Радою Церков щодо законопроєкту про заборону діяльності РПЦ.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України.
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Верховній раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної".
Що передувало:
- Уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.
- Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.
- 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ (МП), тим самим зірвавши пленарне засідання.