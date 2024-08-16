Зеленский предложил Раде законопроект, который должен лишить церковь московского влияния
Пятница, 16 августа 2024, 20:27
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Советом Церквей относительно законопроекта о запрете деятельности РПЦ.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Говорил с членами Совета церквей и религиозных организаций. И благодарен за поддержку нашего курса на духовную независимость Украины.
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Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного".
Что предшествовало:
- Правительство в январе 2023 года зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, согласно которому может быть прекращена деятельность УПЦ МП.
- Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла в первом чтении этот законопроект.
- 23 июля народные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады из-за отказа рассматривать законопроект о запрете УПЦ (МП), тем самым сорвав пленарное заседание.