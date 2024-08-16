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Зеленский предложил Раде законопроект, который должен лишить церковь московского влияния

Татьяна ОлейникПятница, 16 августа 2024, 20:27
Зеленский предложил Раде законопроект, который должен лишить церковь московского влияния
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Советом Церквей относительно законопроекта о запрете деятельности РПЦ.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Говорил с членами Совета церквей и религиозных организаций. И благодарен за поддержку нашего курса на духовную независимость Украины. 

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Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного".

Что предшествовало:

  • Правительство в январе 2023 года зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, согласно которому может быть прекращена деятельность УПЦ МП.
  • Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла в первом чтении этот законопроект.
  • 23 июля народные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады из-за отказа рассматривать законопроект о запрете УПЦ (МП), тем самым сорвав пленарное заседание.

ЗеленскийУПЦ МПцерковь
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