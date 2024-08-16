Зеленский предложил Раде законопроект, который должен лишить церковь московского влияния

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Советом Церквей относительно законопроекта о запрете деятельности РПЦ.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Говорил с членами Совета церквей и религиозных организаций. И благодарен за поддержку нашего курса на духовную независимость Украины.

Реклама:

Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного".

Что предшествовало: