Ракетний удар по Сумах: кількість поранених зросла до двох
Субота, 17 серпня 2024, 11:47
Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу міста Суми – двоє людей звернулися за допомогою до медиків.
Джерело: прокуратура Сумщини
Деталі: За даними слідства, 17 серпня 2024 року близько 06:05 год ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу міста Суми.
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Засіб ураження влучив у автостоянку, внаслідок чого пошкоджено будівлю торгівельного центру, 5 багатоповерхових будинків, щонайменше 15 транспортних засобів, які знаходились на автостоянці.
За медичною допомогою звернулися двоє цивільних.
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