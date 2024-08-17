Ракетный удар по Сумах: количество раненых возросло до двух

Враг нанес ракетный удар по жилому кварталу города Сумы - два человека обратились за помощью к медикам.

Источник: прокуратура Сумщины

Детали: По данным следствия, 17 августа 2024 года около 06:05 ч враг нанес ракетный удар по жилому кварталу города Сумы.

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Средство поражения попало в автостоянку, в результате чего повреждено здание торгового центра, 5 многоэтажных домов, по меньшей мере 15 транспортных средств, которые находились на автостоянке.

За медицинской помощью обратились двое гражданских.

Напомним: Председатель Сумской МВА сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.

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