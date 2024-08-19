Над Україною збили усі 11 російських "Шахедів", які атакували вночі
Понеділок, 19 серпня 2024, 07:16
Уночі 19 серпня російські окупанти атакували Україну 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із курського напрямку та з російського міста Приморсько-Ахтарськ, усі дрони вдалося знищити.
Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Пряма мова Олещука: "В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях".
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Передісторія:
- Увечері 18 серпня через загрозу балістики та застосування ворожих безпілотників у низці областей України було оголошено повітрянутривогу.
- У Київській ОВА повідомили, що у Київській області ППО працювала по безпілотниках.