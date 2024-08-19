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Над Україною збили усі 11 російських "Шахедів", які атакували вночі

Ірина БалачукПонеділок, 19 серпня 2024, 07:16
Над Україною збили усі 11 російських Шахедів, які атакували вночі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 19 серпня російські окупанти атакували Україну 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із курського напрямку та з російського міста Приморсько-Ахтарськ, усі дрони вдалося знищити.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях".  

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Передісторія:

Повітряні сили ЗСУШахед
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