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Над Украиной сбили все 11 российских "Шахедов", которые атаковали ночью

Ирина БалачукПонедельник, 19 августа 2024, 07:16
Над Украиной сбили все 11 российских Шахедов, которые атаковали ночью
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 19 августа российские оккупанты атаковали Украину 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с курского направления и с российского города Приморско-Ахтарск, все дроны удалось уничтожить.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных сил все вражеские БПЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях". 

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Предыстория:

Воздушные силы ВСУШахед
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