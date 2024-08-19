Над Украиной сбили все 11 российских "Шахедов", которые атаковали ночью
Понедельник, 19 августа 2024, 07:16
Ночью 19 августа российские оккупанты атаковали Украину 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с курского направления и с российского города Приморско-Ахтарск, все дроны удалось уничтожить.
Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Прямая речь Олещука: "В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных сил все вражеские БПЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях".
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Предыстория:
- Вечером 18 августа из-за угрозы баллистики и применения вражеских беспилотников в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
- В Киевской ОВА сообщили, что в Киевской области ПВО работала по беспилотникам.