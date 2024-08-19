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У Ростовській області РФ другу добу гасять атаковану дронами нафтобазу

Ірина БалачукПонеділок, 19 серпня 2024, 12:50
У Ростовській області РФ другу добу гасять атаковану дронами нафтобазу
Скриншот з відео

У російському місті Пролетарськ другу добу гасять пожежу на нафтобазі "Кавказ", де зберігали нафтопродукти для потреб російської армії; унаслідок загоряння постраждали 18 осіб, влада ввела в районі режим надзвичайної ситуації.

Джерело: губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв у Telegram

Дослівно Голубєв: "Гасіння пожежі в Пролетарську триває, задіяні сили і засоби збільшено. З урахуванням складності пожежі на території Пролетарського району режим підвищеної готовності переведено в режим надзвичайної ситуації. Наразі всі зусилля аварійно-рятувальних підрозділів спрямовані на локалізацію горіння".

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Деталі: За словами посадовця, внаслідок загоряння постраждали 18 пожежників – 14 з них надали амбулаторну допомогу, 4 доправили в лікарню в стані середньої тяжкості через отримані опіки.

"Готуємо переведення двох із них до медзакладів Ростова. За моїм дорученням у Пролетарськ виїхала додаткова бригада медиків", – додав Голубєв.

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Росіяпожежабезпілотники
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