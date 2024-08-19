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В Ростовской области РФ вторые сутки тушат атакованную дронами нефтебазу

Ирина БалачукПонедельник, 19 августа 2024, 12:50
В Ростовской области РФ вторые сутки тушат атакованную дронами нефтебазу
Скриншот из видео

В российском городе Пролетарск вторые сутки тушат пожар на нефтебазе "Кавказ", где хранились нефтепродукты для нужд российской армии; в результате возгорания пострадали 18 человек, власти ввели в районе режим чрезвычайной ситуации.

Источник: губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев в Telegram

Дословно Голубев: "Тушение пожара в Пролетарске продолжается, задействованные силы и средства увеличены. С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности переведен в режим чрезвычайной ситуации. Сейчас все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения".

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Детали: По словам чиновника, в результате возгорания пострадали 18 пожарных – 14 из них оказана амбулаторная помощь, 4 доставили в больницу в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов.

"Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова. По моему поручению в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков", – добавил Голубев.

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Росcияпожарбеспилотники
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