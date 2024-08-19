Суд продовжив цілодобовий домашній арешт депутата Тищенка
Печерський районний суд Києва 19 серпня продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід – цілодобовий арешт до 23 вересня.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: За рішенням суду, Тищенко має повідомляти про зміну проживання, утриматись від спілкування з особами визначених судом, залишити закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю.
Прокурори на засіданні зазначили, що нині досудове розслідування триває, зокрема продовжується збір доказів. А також встановлення інших учасників, які можуть володіти документами щодо справи за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.
Сторона захисту наголошувала на тому, щоб запобіжний захід Тищенку не продовжували, аби він зміг здійснювати свої депутатські обов'язки.
Сам Тищенко назвав звинувачення проти нього політично сфальсифікованими, поскаржився, що не отримує зарплату і його робота як народного депутата припинена.
Передісторія:
- Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
- У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
- У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.
- Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
- Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва Hyatt. Правоохоронці одягли електронний браслет нардепу лише о 22:30. До того Тищенко вільно пересувався містом.