Суд продовжив цілодобовий домашній арешт депутата Тищенка 

Печерський районний суд Києва 19 серпня продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід – цілодобовий арешт до 23 вересня.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: За рішенням суду, Тищенко має повідомляти про зміну проживання, утриматись від спілкування з особами визначених судом, залишити закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю.

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Прокурори на засіданні зазначили, що нині досудове розслідування триває, зокрема продовжується збір доказів. А також встановлення інших учасників, які можуть володіти документами щодо справи за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Сторона захисту наголошувала на тому, щоб запобіжний захід Тищенку не продовжували, аби він зміг здійснювати свої депутатські обов'язки.

Сам Тищенко назвав звинувачення проти нього політично сфальсифікованими, поскаржився, що не отримує зарплату і його робота як народного депутата припинена.

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