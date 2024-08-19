Суд продлил круглосуточный домашний арест депутата Тищенко

Печерский районный суд Киева 19 августа продлил Николаю Тищенко меру пресечения - круглосуточный арест до 23 сентября.

Источник: "Суспільне"

Детали: По решению суда, Тищенко должен сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения с лицами определенных судом, оставить загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

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Прокуроры на заседании отметили, что сейчас досудебное расследование продолжается, в частности продолжается сбор доказательств. А также установление других участников, которые могут владеть документами по делу по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Сторона защиты настаивала на том, чтобы меру пресечения Тищенко не продолжали, чтобы он смог осуществлять свои депутатские обязанности.

Сам Тищенко назвал обвинения против него политически сфальсифицированными, пожаловался, что не получает зарплату и его работа как народного депутата прекращена.

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