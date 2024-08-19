Суд продлил круглосуточный домашний арест депутата Тищенко
Печерский районный суд Киева 19 августа продлил Николаю Тищенко меру пресечения - круглосуточный арест до 23 сентября.
Источник: "Суспільне"
Детали: По решению суда, Тищенко должен сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения с лицами определенных судом, оставить загранпаспорт и носить электронное средство контроля.
Прокуроры на заседании отметили, что сейчас досудебное расследование продолжается, в частности продолжается сбор доказательств. А также установление других участников, которые могут владеть документами по делу по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.
Сторона защиты настаивала на том, чтобы меру пресечения Тищенко не продолжали, чтобы он смог осуществлять свои депутатские обязанности.
Сам Тищенко назвал обвинения против него политически сфальсифицированными, пожаловался, что не получает зарплату и его работа как народного депутата прекращена.
Предыстория:
- Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
- В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства.
- Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. По решению суда Тищенко должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
- После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения заметили в пятизвездочном отеле Киева Hyatt. Правоохранители надели электронный браслет нардепу только в 22:30. До этого Тищенко свободно передвигался по городу.