У Китаї заявили, що "мирний план" КНР і Бразилії позитивно оцінили 110 країн
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що план КНР і Бразилії щодо завершення війни Росії проти України отримав позитивну реакцію у понад 110 країн світу.
Джерело: МЗС Китаю
Дослівно: "Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн світу.
Китай готовий і надалі зміцнювати комунікацію та координацію з Бразилією і спільно сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні".
Деталі: 29 липня 2024 року спецпредставник КНР Лі Хуей відвідав Бразилію, де він, як повідомляє МЗС Китаю, "обмінявся думками щодо української кризи", як в КНР називають російське вторгнення в Україну.
Лі Хуей заявив, що російсько-українська війна все ще триває, і найнагальнішим завданням є "підштовхнути ситуацію до охолодження".
Відзначається, що Бразилія і Китай мають схожі погляди на "кризову ситуацію", і готові співпрацювати для подальшого "просування консенсусу з 6 пунктів з метою створення умов для політичного врегулювання кризи".
Передісторія:
- 1 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що вважає, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити її агресію проти України.
- Раніше Україна запросила Китай брати участь щонайменше в проміжних зустрічах до другого саміту миру, які відбудуться незабаром, крім цього голову китайського МЗС Ван Ї запросили до України.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за результатами переговорів із китайським колегою Ван Ї у Гуанчжоу отримав чіткий сигнал, що Китай не шукає "тимчасових рішень", а працює на стійке і стратегічне розв'язання проблеми розпочатої РФ війни проти України.
- Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що отримав чіткий сигнал від Китаю про його підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
- 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідував Китай на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.