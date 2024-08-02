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У Китаї заявили, що "мирний план" КНР і Бразилії позитивно оцінили 110 країн

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 серпня 2024, 20:24
У Китаї заявили, що мирний план КНР і Бразилії позитивно оцінили 110 країн
фото: МЗС Китаю

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що план КНР і Бразилії щодо завершення війни Росії проти України отримав позитивну реакцію у понад 110 країн світу.

Джерело: МЗС Китаю 

Дослівно: "Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн світу.

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Китай готовий і надалі зміцнювати комунікацію та координацію з Бразилією і спільно сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні".

Деталі: 29 липня 2024 року спецпредставник КНР Лі Хуей відвідав Бразилію, де він, як повідомляє МЗС Китаю, "обмінявся думками щодо української кризи", як в КНР називають російське вторгнення в Україну.

Лі Хуей заявив, що російсько-українська війна все ще триває, і найнагальнішим завданням є "підштовхнути ситуацію до охолодження".

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Відзначається, що Бразилія і Китай мають схожі погляди на "кризову ситуацію", і готові співпрацювати для подальшого "просування консенсусу з 6 пунктів з метою створення умов для політичного врегулювання кризи".

Передісторія:

  • 1 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що вважає, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити її агресію проти України.
  • Раніше Україна запросила Китай брати участь щонайменше в проміжних зустрічах до другого саміту миру, які відбудуться незабаром, крім цього голову китайського МЗС Ван Ї запросили до України.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за результатами переговорів із китайським колегою Ван Ї у Гуанчжоу отримав чіткий сигнал, що Китай не шукає "тимчасових рішень", а працює на стійке і стратегічне розв'язання проблеми розпочатої РФ війни проти України.
  • Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що отримав чіткий сигнал від Китаю про його підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
  • 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідував Китай на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Теми: КитайБразиліявійнапереговори
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