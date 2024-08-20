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У Ростовській області третю добу не можуть загасити нафтобазу: палає вже 22 ємності

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 серпня 2024, 11:09
У Ростовській області третю добу не можуть загасити нафтобазу: палає вже 22 ємності
Фото: скриншот з відео

У Ростовській області РФ третій день поспіль намагаються загасити пожежу на нафтобазі "Кавказ", де зберігали нафтопродукти для потреб російської армії, але площа займання лише збільшилась у декілька разів – зараз там палають 22 ємності.

Джерело: російські пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС", "Интерфакс", РБК, Telegram-канал Baza, Meduza

Деталі: За даними місцевої влади, площа пожежі на нафтобазі в Пролетарську сягнула 10 тисяч квадратних метрів.

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Повідомляється, що зараз там палає приблизно 22 із 74 ємностей із дизпаливом які, ймовірно, горітимуть ще кілька днів.

Займання гасять близько 520 осіб, задіяно рятувальників із сусідніх регіонів.

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Поки що загоряння локалізувати не вдалося. На місці пожежі триває постійне проливання між цистернами, щоб не допустити детонації.

Росіяни твердять, що пожежа на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області почалася в неділю "після падіння трьох БПЛА літакового типу".

Місцева влада раніше в понеділок повідомляла про 18 постраждалих, зі свого боку губернатор Ростовської області Василь Голубєв казав, що постраждалі - пожежники. Пізніше очільник області заявляв про збільшення кількості постраждалих пожежників до 41 людини: госпіталізація знадобилася 18 із них, зокрема в реанімації перебувають п'ятеро.

У Пролетарському районі було запроваджено режим підвищеної готовності, а в самому Пролетарську 19 серпня ввели режим надзвичайної ситуації.

Передісторія:

Росіяпожежабезпілотники
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