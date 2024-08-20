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В Ростовской области третьи сутки не могут потушить нефтебазу: пылает уже 22 емкости

Станислав ПогориловВторник, 20 августа 2024, 11:09
В Ростовской области третьи сутки не могут потушить нефтебазу: пылает уже 22 емкости
Фото: скриншот с видео

В Ростовской области РФ третий день подряд пытаются потушить пожар на нефтебазе "Кавказ", где хранили нефтепродукты для нужд российской армии, но площадь возгорания только увеличилась в несколько раз - сейчас там горят 22 емкости.

Источник: российские пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС", "Интерфакс", РБК, Telegram-канал Baza, Meduza

Детали: По данным местных властей, площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров.

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Сообщается, что сейчас там пылает примерно 22 из 74 емкостей с дизтопливом которые, вероятно, будут гореть еще несколько дней.

Возгорание тушат около 520 человек, задействованы спасатели из соседних регионов.

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Пока что возгорание локализовать не удалось. На месте пожара продолжается постоянное проливание между цистернами, чтобы не допустить детонации.

Россияне утверждают, что пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье "после падения трех БПЛА самолетного типа".

Местные власти ранее в понедельник сообщали о 18 пострадавших, в свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил, что пострадавшие - пожарные. Позже глава области заявлял об увеличении количества пострадавших пожарных до 41 человека: госпитализация понадобилась 18 из них, в том числе в реанимации находятся пятеро.

В Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в самом Пролетарске 19 августа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Предыстория:

Росcияпожарбеспилотники
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