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Исчезла одна понтонная переправа российских войск через реку Сейм на Курщине – СМИ

Валентина РоманенкоВторник, 20 августа 2024, 11:47
Исчезла одна понтонная переправа российских войск через реку Сейм на Курщине – СМИ
разрушенный мост возле села Глушково РФ. скриншот

В Глушковском районе Курской области РФ исчезла понтонная переправа российских войск через реку Сейм.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что на спутниковых снимках реки Сейм в Глушковском районе Курской области больше не видна понтонная переправа, построенная российскими военными недалеко от разрушенного Силами обороны Украины моста. А рядом с местом, где она была – дым, предположительно, от взрыва.

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Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сделанные 19 августа системой NASA FIRMS, фиксирующей пожары, которые проанализировала российская служба РС.

Переправа находилась между селами Званное и Глушково. Вторая понтонная переправа, наведенная российскими военными восточнее села Глушково, на спутниковых снимках по-прежнему видна, пишет издание.

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Армия России начала налаживать понтонные переправы через реку Сейм после ударов наступающих с юга украинских войск по стационарным мостам в этом районе.

По данным РС, с 16 августа ударами ВСУ были выведены из строя три моста через Сейм (у населенных пунктов Глушково, Званное и Кариж).

Из официальных украинских источников точно известно о разрушении украинской авиацией двух мостов через реку Сейм: возле населённого пункта Глушково и Званное.

В РС отмечают, что уничтожение мостов осложняет снабжение российских войск в относительно небольшой части Курской области, зажатой между рекой Сейм и российско-украинской границей. Кроме того, это резко сокращает возможности для отступления, предположительно, сгруппированных там российских войск.

Курская область войнаРосcия
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