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Рада приняла за основу закон о лишении предателей государственных наград

Станислав ПогориловВторник, 20 августа 2024, 14:44
Рада приняла за основу закон о лишении предателей государственных наград
Фото: Getty Images

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: За соответствующее решение в сессионном зале парламента проголосовал 341 народный избранник.

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В законе предусматривается новое дополнительное наказание в Уголовном кодексе - лишение государственных наград, и определяется преступления за которые это может иметь место.

Также в УПК определяется что суд во время приговора должен определить есть ли основания лишать лицо государственных наград. Вводится также санкция в виде лишения государственных наград по решению СНБО.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо лишить "предателей, которые сбежали в Россию после 24 февраля" и коллаборационистов любых званий и наград в Украине.
  • Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде принять законы о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду России.

Верховная Радазаконодательствонаграды
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