Рада приняла за основу закон о лишении предателей государственных наград
Вторник, 20 августа 2024, 14:44
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram
Детали: За соответствующее решение в сессионном зале парламента проголосовал 341 народный избранник.
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В законе предусматривается новое дополнительное наказание в Уголовном кодексе - лишение государственных наград, и определяется преступления за которые это может иметь место.
Также в УПК определяется что суд во время приговора должен определить есть ли основания лишать лицо государственных наград. Вводится также санкция в виде лишения государственных наград по решению СНБО.
Что предшествовало:
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- Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо лишить "предателей, которые сбежали в Россию после 24 февраля" и коллаборационистов любых званий и наград в Украине.
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде принять законы о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду России.