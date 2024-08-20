Рада приняла за основу закон о лишении предателей государственных наград

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: За соответствующее решение в сессионном зале парламента проголосовал 341 народный избранник.

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В законе предусматривается новое дополнительное наказание в Уголовном кодексе - лишение государственных наград, и определяется преступления за которые это может иметь место.

Также в УПК определяется что суд во время приговора должен определить есть ли основания лишать лицо государственных наград. Вводится также санкция в виде лишения государственных наград по решению СНБО.

Что предшествовало:

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