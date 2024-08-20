Міністр оборони РФ заявив про створення нових угруповань військ - "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ"

Міністерство оборони Росії оголосило про створення трьох нових угруповань військ - "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ".

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що раніше окремі угруповання військ російської армії діяли тільки на території України, де РФ здійснює військову агресію.

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Керувати діями армійських угруповань буде Координаційна рада з питань військової безпеки прикордонних територій, про запуск якої повідомив 20 серпня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов. До неї входять заступники міністра, керівники регіонів і представники Генштабу РФ. Вона має збиратися не рідше ніж раз на тиждень.

Очолив раду сам Бєлоусов. У вівторок газета "Коммерсантъ" повідомила, що заступником голови Координаційної ради призначено заступника міністра оборони Юнус-Бека Євкурова, колишнього главу Інгушетії. Раніше Євкуров курував військову співпрацю Кремля з дружніми режимами в Африці.

Бєлоусов заявив, що робота Координаційної ради має бути цілодобовою, а запити, які надходять із регіонів, мають відпрацьовувати в добовий термін. "У разі неможливості розв'язання проблеми на своєму рівні інформація доводиться до мене особисто, і я приймаю рішення", - сказав міністр.

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У повідомленнях про створення ради не йдеться про те, чи бере участь у її роботі глава російського Генштабу Валерій Герасимов. Він із 2023 року командує об'єднаним угрупованням російських військ в Україні.

Передісторія:

Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області 6 серпня 2024 року.

10 серпня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Пороз у Бєлгородській області. У Брянській, Курській та Білгородській областях РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО), що включає посилення охорони, обмеження руху, перевірку документів та контроль телефонів.

12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в спецоперації на території Курської області.

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