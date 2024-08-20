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Міністр оборони РФ заявив про створення нових угруповань військ - "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ"

Валентина РоманенкоВівторок, 20 серпня 2024, 18:55
Міністр оборони РФ заявив про створення нових угруповань військ - Бєлгород, Брянськ і Курськ
Андрій Бєлоусов. ілюстративне фото з Вікіпедії

Міністерство оборони Росії оголосило про створення трьох нових угруповань військ - "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ".

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що раніше окремі угруповання військ російської армії діяли тільки на території України, де РФ здійснює військову агресію.

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Керувати діями армійських угруповань буде Координаційна рада з питань військової безпеки прикордонних територій, про запуск якої повідомив 20 серпня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов. До неї входять заступники міністра, керівники регіонів і представники Генштабу РФ. Вона має збиратися не рідше ніж раз на тиждень.

Очолив раду сам Бєлоусов. У вівторок газета "Коммерсантъ" повідомила, що заступником голови Координаційної ради призначено заступника міністра оборони Юнус-Бека Євкурова, колишнього главу Інгушетії. Раніше Євкуров курував військову співпрацю Кремля з дружніми режимами в Африці.

Бєлоусов заявив, що робота Координаційної ради має бути цілодобовою, а запити, які надходять із регіонів, мають відпрацьовувати в добовий термін. "У разі неможливості розв'язання проблеми на своєму рівні інформація доводиться до мене особисто, і я приймаю рішення", - сказав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

У повідомленнях про створення ради не йдеться про те, чи бере участь у її роботі глава російського Генштабу Валерій Герасимов. Він із 2023 року командує об'єднаним угрупованням російських військ в Україні.

Передісторія:

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"

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