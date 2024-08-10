Губернатор Бєлгородської області визнав, що ЗСУ були в селі Пороз

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков визнав, що українські військові перебували в селі Пороз, відео з якого із бійцями Сил оборони раніше з'явилося в мережі.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "Двоє наших жителів села Пороз Грайворонського округу примусово утримувалися Збройними силами України. Наразі з ними все добре – вони живі, здорові та перебувають разом зі своїми рідними.

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Ми зустрілися з однією з родин, переговорили з родичами".

Деталі: Водночас Гладков не написав нічого про присутність або відсутність Сил оборони України в Порозі на даний момент. Також немає жодних підтверджень того, що українські військові когось утримували в будь-якому населеному пункті.

Що передувало: У суботу в соцмережах з'явилося відео, на якому українські військові стверджують, що перебувають у селі Пороз Бєлгородської області.

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Аналітики VoxCheck спільно із Суспільним з'ясували, що відео справді знято на тлі сільського клубу в Порозі.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в ситуації в Порозі розбиратимуться представники силових структур, а поки що в'їзд до села закрито в рамках оголошеного в регіоні режиму "контртерористичної операції".

Чому це важливо? Із 6 серпня українські військові, імовірно, проводять операцію в Курській області РФ. Водночас офіційно українська влада цього не підтверджувала і не коментувала хід операції. Про нещодавній захід українських військ в інші російські області досі не повідомлялося.

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