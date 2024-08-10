Губернатор Бєлгородської області визнав, що ЗСУ були в селі Пороз
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков визнав, що українські військові перебували в селі Пороз, відео з якого із бійцями Сил оборони раніше з'явилося в мережі.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова: "Двоє наших жителів села Пороз Грайворонського округу примусово утримувалися Збройними силами України. Наразі з ними все добре – вони живі, здорові та перебувають разом зі своїми рідними.
Ми зустрілися з однією з родин, переговорили з родичами".
Деталі: Водночас Гладков не написав нічого про присутність або відсутність Сил оборони України в Порозі на даний момент. Також немає жодних підтверджень того, що українські військові когось утримували в будь-якому населеному пункті.
Що передувало: У суботу в соцмережах з'явилося відео, на якому українські військові стверджують, що перебувають у селі Пороз Бєлгородської області.
Аналітики VoxCheck спільно із Суспільним з'ясували, що відео справді знято на тлі сільського клубу в Порозі.
Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в ситуації в Порозі розбиратимуться представники силових структур, а поки що в'їзд до села закрито в рамках оголошеного в регіоні режиму "контртерористичної операції".
Чому це важливо? Із 6 серпня українські військові, імовірно, проводять операцію в Курській області РФ. Водночас офіційно українська влада цього не підтверджувала і не коментувала хід операції. Про нещодавній захід українських військ в інші російські області досі не повідомлялося.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
- У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.