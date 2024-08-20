Министр обороны РФ заявил о создании новых группировок войск – "Белгород", "Брянск" и "Курск"

Министерство обороны России объявило о создании трёх новых группировок войск – "Белгород", Брянск" и "Курск".

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что ранее отдельные группировки войск российской армии действовали только на территории Украины, где РФ осуществляет военную агрессию.

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Управлять действиями армейских групп будет Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий, о запуске которого сообщил 20 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов. В него входят заместители министра, руководители регионов и представители Генштаба РФ. Он должен собираться не реже раза в неделю.

Возглавил совет сам Белоусов. Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что заместителем главы Координационного совета назначен замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, бывший глава Ингушетии. Ранее Евкуров курировал военное сотрудничество Кремля с дружественными режимами в Африке.

Белоусов заявил, что работа Координационного совета должна быть круглосуточной, а поступающие из регионов запросы должны отрабатываться в суточный срок. "В случае невозможности решения проблемы на своём уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение", – сказал министр.

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В сообщениях о создании советом не говорится, принимает ли участие в его работе глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Он с 2023 года командует объединённой группировкой российских войск в Украине.

Предыстория:

Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.

10 августа стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Пороз в Белгородской области. В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО), включающий усиление охраны, ограничение движения, проверку документов и контроль телефонов.

12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.

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