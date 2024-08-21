Лише суд зможе припинити діяльність релігійної організації, пов’язаної з РПЦ – Держетнополітики

Рішення щодо припинення діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою, буде приймати суд у разі відмови виконати припис Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Джерело: Держетнополітики у Facebook

Дослівно: "Ухвалений закон не забороняє Українську православну церкву (УПЦ) як таку, а передбачає розірвання її зв’язків із Російською православною церквою, яка є невіддільною від російського режиму та активно сприяє воєнним злочинам, злочинам проти людяності та іншим звірствам, які Російська Федерація вчиняє у ході збройної агресії проти України".

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Деталі: В Держетнополітики роз’яснили, що релігійним організаціям, пов’язаним із МП, надається можливість вийти з його складу, дотримуючись чітко прописаної процедури.

Там запевнили, що рішення про входження тієї чи іншої релігійної організації до складу РПЦ, як і питання про припинення її діяльності, прийматиметься на основі досліджень, проведених незалежними від держави безсторонніми експертами.

Зокрема, Держетнополітики забезпечує дослідження, яке встановлює наявність чи відсутність входження тієї чи іншої релігійної організації в Україні до складу РПЦ.

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У разі, якщо факт такого входження встановлений, ДЕСС скеровує до цієї релігійної організації відповідний припис. Наприклад, якщо представники релігійної організації входять до керівних органів РПЦ – її Синоду, Архієрейського Синоду, Синодальної комісії, Міжсоборної присутності.

Припис міститиме вимогу вийти зі складу цих органів і надати відповідні докази. У такому разі ця релігійна організація не підпадатиме під дію цього закону.

У разі, якщо релігійна організація відмовиться виконати припис, Держетнополітики отримає право звернутися до суду. "І суд – і тільки суд, як це має бути в демократичному суспільстві, вирішуватиме питання про припинення діяльності цієї релігійної організації", - зазначили в ДЕСС.

Таким чином, підкреслили в Держетнополітики, прийнятий закон переслідує легітимну мету щодо припинення підривної діяльності РПЦ, яка скеровується на знищення української державності, культури й ідентичності, але встановлює її досягнення лише законом, а не позазаконними методами.

Що було раніше:

Перед цим Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.

Голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент заявив, що після ухвалення закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, УПЦ МП планує і надалі жити як істинна церква, а будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне.

Довідково: За даними пресслужби СБУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами спецслужби відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 церковників УПЦ МП, майже 50-м із них повідомлено про підозру, а 26 отримали судові вироки.

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